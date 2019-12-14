Барселона – Реал: Артур травмувався, катаючись на сноуборді

Півзахисник Барселони Артур полюбляє екстремальні види спорту, а не лише футбол.

Каталонські лікарі діагностували у Артура травму паху, повідомляє видання AS.

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Причиною цьому стало катання на сноуборді. Після матчу 15-го туру Прімери проти Атлетіко (1:0) 23-річний бразилець поїхав підкорювати гори у компанії голкіпера Барси Норберта Нето, де і зазнав травми. Про терміни відновлення не повідомляється, але, ймовірно, хавбек пропустить матч проти Реала.

Нагадаємо, Артур перебрався до табору "блаугранас" у 2018-му. В поточному сезоні Ла Ліги гравець провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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