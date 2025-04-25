Офіційний телеканал Реала (RMTV) напередодні випустив відео, в якому критикують арбітра Рікардо де Бургоса Бенгоечеа, – суддю фіналу Кубка Іспанії. Так, мадридці вимагають змінити рефері фінального поєдинку, адже вважають їх "нечесними, упередженими, несправедливими".

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"Коли дитина приходить до школи, а там є інші, які кажуть їй, що її батько – злодій, це дуже важко. Я намагаюся виховувати свого сина, говорити йому, що його батько чесний, що він просто ще один спортсмен. Коли я покину суддівство, я хочу, щоб мій син пишався мною. Те, через що ми проходимо – неприпустимо, і не тільки серед професіоналів. Багато сімей залежать від цього, особливо в масовому футболі. Кожен повинен замислитися над цим", – відповів на питання щодо цього відео Бенгоечеа, після чого розплакався.

Нагадаємо, матч Барселона – Реал у фіналі Кубка Іспанії відбудеться вже завтра, 26 квітня, початок о 23:00. Для мадридців це буде один з останніх шансів врятувати сезон, тоді як Барса може оформити требл у цьому сезоні.

Ricardo De Burgos Bengoetxea romper a llorar en mitad de la rueda de prensa. No pudo contener las lágrimas a la pregunta de @jdelriomuradas sobre la presión arbitral #CopadelRey pic.twitter.com/95wBUgV9w3 — MARCA (@marca) April 25, 2025

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