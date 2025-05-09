Барселона – Реал: Анчелотті довірить місце у старті на Ель Класіко юній зірці
Вінгер Реала Арда Гюлер отримає місце в основі "вершкових" на вирішальний Ель Класіко у битві за чемпіонство.
Арда Гюлер вийде у стартовому складі Реала на гру з Барселоною, повідомляє Madrid Xtra з посиланням на журналіста Хосе Луїса Санчеса.
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Вочевидь, на рішення Карло Анчелотті вплинула результативність турка в останніх матчах (2 голи і 2 асисти в 3 поєдинках), а також те, що Родріго пропустив попередню гру із Сельтою через хворобу.
Додамо, що в поточному сезоні Арда Гюлер зіграв у 38 матчах за Реал, але загалом провів на полі 1471 хвилину (приблизно 16 повних матчів). Цього вистачило, аби відзначитись 5 голами та 9 асистами. Реал у поточному сезоні посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 75 очок в активі.
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