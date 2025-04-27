Барселона та Реал (3:2) зустрілися у фіналі Кубка Іспанії. Відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

"Кулес" та "вершкові" зійшлися у протистоянні за Кубок Короля. Рахунок у матчі відкрила Барселона.

Барселона виграла Кубок Іспанії у драматичній битві з п'ятьма голами

Ламін Ямаль помітив вільний простір перед штрафним майданчиком Реала, де не було нікого у білій формі. В ту зону прибіг Педрі і фантастичним ударом переправив м'яч у дев'ятку.

По перерві на полі з'явився Кіліан Мбаппе, який заробив стандарт. Сам француз взявся виконувати штрафний удар. Мбаппе неймовірним ударом забив, зрівнявши рахунок. За сім хвилин Реал повів у рахунку. Цього разу відзначився Чуамені, забивши головою після подачі кутового, яку виконав Арда Гюлер.

Барселона не здалася. Ферран Торрес скористався довгою передачею Ямаля, Куртуа невдало вийшов з воріт, а нападник "кулес" відправив м'яч у порожні ворота.



В основний час так команди і не вирішили, хто ж здобуде трофей. В овертаймі Кунде отримав передачу перед штрафним майданчиком і потужно пробив у самісінький куточок. У підсумку 3:2 і Кубок Іспанії їде в Барселону.