Матч Барселона – Райо Вальєкано стартує о 22:00. Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути безпосередньо у цій новині та на офіційному сайті MEGOGO.

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До слова, ця гра мала відбутися ще у січні, але Барселона брала участь в Суперкубку Іспанії. До слова, для каталонців це шанс закріпитися на другому місці турнірної таблиці й бодай іще на кілька днів відтермінувати неминуче чемпіонство Реала. Райо ж не має жодних турнірних завдань, майже гарантувавши собі збереження прописки в еліті.