Барселона – Райо Вальєкано: безкоштовна відеотрансляція матчу
21:29 - Читать на русском
Барселона приймає Райо Вальєкано в рамках перенесеного 21-го туру чемпіонату Іспанії. Дивіться матч на "Футбол 24".
32' live
Матч Барселона – Райо Вальєкано стартує о 22:00. Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути безпосередньо у цій новині та на офіційному сайті MEGOGO.
"Цей має більше шансів": Лапорта публічно висловився щодо трансферу Лєвандовскі у Барселону
До слова, ця гра мала відбутися ще у січні, але Барселона брала участь в Суперкубку Іспанії. До слова, для каталонців це шанс закріпитися на другому місці турнірної таблиці й бодай іще на кілька днів відтермінувати неминуче чемпіонство Реала. Райо ж не має жодних турнірних завдань, майже гарантувавши собі збереження прописки в еліті.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter