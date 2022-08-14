У першому турі чемпіонату Барселона не зуміла переграти скромний Райо Вальєкано. Вболівальники побачили офіційні дебюти Лєвандовскі, Крістенсена, Рафіньї та Кессьє на Камп Ноу. А от голів не побачили.

Барселона розписала нічию з Райо Вальєкано – арбітр скасував три голи, Бускетс отримав червону

Лєвандовскі мав кілька можливостей відзначитися, але не скористався ними, а коли все ж забив – арбітр зафіксував офсайд. Така ж доля спіткала Кессьє. Гру Барселони вів Дембеле, який створив багато моментів і 5 разів виводив партнерів на удар.

Барселона могла й програти стартовий поєдинок. Тер Штегену кілька разів довелося рятувати команду від гола після провалів оборони. Господарі завершували матч в меншості, адже в Бускетса здали нерви.