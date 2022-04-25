Барселона зазнала несподіваної поразки у матчі перенесеного 21-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Барселона – Райо Вальєкано на Футбол 24.

Матч фактично розпочався з несподіваного голу Райо – Паласон класно розрізав оборону передачею, а Альваро Гарсія пробив повз тер Штегена. Барселона миттєво взялась за звичний контроль та навіть забила до перерви, однак гол Феррана скасували через офсайд. У другій половині каталонці продовжили атакувати, проте безрезультатно – мінімальна перемога Райо.

Барселона сенсаційно програла Райо Вальєкано, зазнавши третьої домашньої поразки поспіль

Таким чином, мадридці набрали 40 очок та закріпились в середині таблиці, а Барселона все ще друга з 40 пунктами в активі.