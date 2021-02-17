Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно зізнався, що нападник парижан Кіліан Мбаппе був серйозно налаштований на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Вчора на тренуванні Мбаппе запитав мене, скільки разів я перемагав на Камп Ноу. "Один раз", – відповів я йому. Кіліан сказав: "Завтра ви виграєте вдруге". Немає сумнівів, що Мбаппе – один з найкращих в світі, незважаючи на свій вік. Він уже робить неймовірні речі, але нам не варто витати в хмарах.

Барселона – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Досконалості не існує. Я задоволений результатом та виступом, але ми повинні залишатися скромними. У нас у неділю великий матч із Монако, і ми вже про це думаємо", – наводить слова Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ розбив Барселону (4:1) на Камп Ноу, а Мбаппе став головним героєм зустрічі, відзначившись хет-триком у ворота тер Штегена. Матч-відповідь відбудеться 10 березня, початок о 22:00.

ПСЖ розгромив Барселону на Камп Ноу, знову забивши каталонцям чотири – Мбаппе оформив хет-трик