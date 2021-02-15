"Це особливий матч, тим більше, я перебуваю тут біля сорока днів. Я відчуваю, що цей матч важливий для команди. Перемога в Лізі чемпіонів – основна ціль клубу.

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Умови такі, які вони є, але до завтрашнього матчу ми будемо готові. Я спокійний щодо цього. Що сталося, того не змінити. Команда вже не та, що раніше, і я намагаюся побудувати тут щось нове. Так, важливі гравці пропустять матч. Але команда спить і мріє якомога швидше вийти на поле, і віддасть усі сили заради перемоги. У команді екстраординарна атмосфера та єдність. Ці гравці хочуть щось зробити заради клубу та його історії. Ми хочемо, щоб у ПСЖ був свій характер", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч Барселона – ПСЖ відбудеться у вівторок, 16 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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