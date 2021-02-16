Забитий у ворота французького Парі Сен-Жермен м'яч став особливим для нападника іспанської Барселони Ліонеля Мессі.

Аргентинець тепер забивав у головному єврокубку в 17-ти календарних роках, повідомляє Gracenote Live.

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Таким чином Мессі потворив рекорд легенди принципового опонента Барселони – екс-форварда мадридського Реала Рауля Гонсалеса. Нинішній керманич Кастільї забивав у Лізі чемпіонів у період з 1995-го до 2012 років. Рауль 15 разів брав участь в ЛЧ із "вершковими" та ще двічі – з німецьким Шальке.

До слова, в нинішньому сезоні Ліонель Мессі забив вже 4 м'ячі в Лізі чемпіонів.

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