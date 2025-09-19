Барселона досі не може повернутись на реконструйований Камп Ноу, а тому доведеться приймати чинних володарів Ліги чемпіонів на іншій арені.

Барселона на офіційному сайті повідомила, що домашній матч із ПСЖ проведе на Олімпійському стадіоні імені Льюїса Компаніса.

"Клуб продовжує інтенсивно працювати над отриманням необхідних адміністративних дозволів для відкриття стадіону Камп Ноу у найближчі місяці", – йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялось, що дозвіл зіграти на Камп Ноу включає обмеження місткості до 27 тисяч глядачів, тоді як на вимогу УЄФА стадіон має вміщувати від 45 тисяч фанатів.

Нагадаємо, матч Барселона – ПСЖ відбудеться 1 жовтня, початок о 22:00. До слова, обидві команди стартували з перемог у першому турі.

