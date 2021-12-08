Нападник Барселони Усман Дембеле влітку може опинитись у Челсі.

Усман Дембеле не спішить продовжувати контракт з Барселоною, і каталонці вважають, що у перемовини вмішався Челсі, повідомляє Mundo Deportivo.

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Наставник лондонського клубу колись працював з французьким форвардом у Борусії Д. Позаяк чинний контракт Усмана з Барсою завершується влітку, Челсі може перехопити зіркового гравця безкоштовно.

За правилами трансферного ринку, інші клуби можуть вести перемовини з Дембеле за пів року до кінця нинішньої угоди (тобто з 1 січня).

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