Барселона – перший клуб в світі, який витрачає півмільярда євро на зарплати

Витрати каталонського клубу збільшились на 42%.

Барселона стала першим у світі клубом, який витрачає більше 500 млн євро на виплату зарплатні, повідомляє AS з посилання на аудиторську компанію KPMG, яка й провела такий підрахунок.

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У 2018 році іспанський клуб витратив на зарплати гравцям 562 млн євро, що на 42% більше, аніж аналогічний показник у 2017 році.

Зазначається, що такий ріст витрат на зарплатні відомості зумовлені підписанням Феліппе Коутінью та Усмана Дембеле, які мають дуже високі зарплати, а також продовженням контракту із Ліонелем Мессі.

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