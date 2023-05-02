Барселона вирвала перемогу над Осасуною в 33-му турі Ла Ліги. Дивіться відео гола і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Після впевненого розгрому Бетіса на вихідних каталонці знову набрали три очки, хоча гра проти Осасуни вийшла непростою. Посеред першого тайму фіналіст Кубка Іспанії залишився в меншості – Еррандо Орос отримав пряму червону за фол останньої надії проти Педрі.

Барселона дотиснула Осасуну, граючи півтора тайму в більшості

Чисельну перевагу "блаугранас" реалізували лише наприкінці гри. Альба після скидки де Йонга знайшов шпарину між кіпером і стійкою, поціливши у ближній кут. 1:0 – непроста перемога Барселони, яка вже в наступному турі може оформити чемпіонський титул. Вже 11-й раз у Прімері 2022/23 "синьо-гранатові" виграли з рахунком 1:0.

Єдиний негатив для Хаві – травма Гаві, який не дограв навіть до перерви.