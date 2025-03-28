Барселона розгромила Осасуну в відкладеному матчі 27 туру Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Каталонський клуб впевнено переграв Осасуну з рахунком 3:0 та повернув собі чисте перше місце в іспанському чемпіонаті.

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Барселона активно розпочала гру і доволі швидко відкрила рахунок у матчі завдяки точному удару Ферана Торреса, який перебуває у чудовій формі після дублю Атлетіко в попередній зустрічі "блаугранас".

Попри неймовірно щільний графік, каталонці на старті матчу затисли суперника на його половині поля, що дозволило забити ранній м'яч і пізніше заробити пенальті.

Ольмо, якого збили в штрафному, вирішив бити одинадцятиметровий. Щоправда, голкіпер Осасуни Серхіо Еррера врятував команду. Але радість була передчасною, адже один із захисників вбіг в карний майданчик до удару, тому арбітр завдяки ВАР ухвалив рішення про перебивання пенальті. На цей раз Ольмо не схибив, але згодом покинув поле через травму, поступившись місцем Ферміну Лопесу.

Другий тайм пройшов в більш спокійному темпі. Було помітно, що Барселона береже сили на майбутній матч з Жироною. Проте каталонці продовжили контролювати хід поєдинку, а під кінець гри заміни Гансі Фліка довершили результат. На 77-й хвилині Фермін Лопес віддав на Роберта Лєвандовські й той забив свій черговий м'яч в Ла Лізі, зробивши рахунок 3:0.

Додамо, що ця перемога закріпила Барселону на першому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. В каталонців 63 залікові бали, а в Реала – 60 очок після 28 матчів у чемпіонаті Іспанії.

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