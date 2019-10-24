Барселона – "найлінивіша" команда 3-го туру Ліги чемпіонів, Шахтар – поруч

Іспанська Барселона стала найгіршою командою 3-го туру чемпіонської Ліги за сумарним кілометражем усіх гравців.

"Блаугранас" набігали 100,4 км на всіх у матчі проти Славії, повідомляє Sport.es.

Надважка перемога Барселони у відеоогляді матчу зі Славією

Це найгірший показник серед усіх команд-учасниць групового етапу ЛЧ. Наприклад, це майже на 20 км менше за кілометраж леверкузенського Байєра в матчі проти мадридського Атлетіко. "Фармацевти" – перші в рейтингу, топ-3 доповнили РБ Лейпциг і ті ж "матрацники".

До слова, єдиний представник України в Лізі чемпіонів – донецький Шахтар – теж пасе задніх. Підопічні Луїша Каштру сумарно пробігли 105,9 км і посідають 6-ту з кінця сходинку.

#FCB | El Barça, el equipo que menos corrió en la última jornada Champions https://t.co/sb65ORBkRJ



. Bayer Leverkusen 121,1km

. Leipizig 117,5km

. Atlético Madrid 117,2km

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. M. City 110,6km

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. Barça 100,4km



#UCL pic.twitter.com/fmrsn4mTXh — Diario SPORT (@sport) October 24, 2019

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