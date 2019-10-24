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Барселона – "найлінивіша" команда 3-го туру Ліги чемпіонів, Шахтар – поруч

13:28 585 Читать на русском
Барселона – "найлінивіша" команда 3-го туру Ліги чемпіонів, Шахтар – поруч
Грізманн у матчі зі Славією / твіттер Барселони

Іспанська Барселона стала найгіршою командою 3-го туру чемпіонської Ліги за сумарним кілометражем усіх гравців.

50’ Ян Боржил
 
Ліонель Мессі 3’
Пітер Олаїнка 57’
3’ Ліонель Мессі
50’ Ян Боржил
57’ Пітер Олаїнка

"Блаугранас" набігали 100,4 км на всіх у матчі проти Славії, повідомляє Sport.es.

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Це найгірший показник серед усіх команд-учасниць групового етапу ЛЧ. Наприклад, це майже на 20 км менше за кілометраж леверкузенського Байєра в матчі проти мадридського Атлетіко. "Фармацевти" – перші в рейтингу, топ-3 доповнили РБ Лейпциг і ті ж "матрацники".

До слова, єдиний представник України в Лізі чемпіонів – донецький Шахтар – теж пасе задніх. Підопічні Луїша Каштру сумарно пробігли 105,9 км і посідають 6-ту з кінця сходинку.

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