Барселона – Наполі: УЄФА відповів на заклики італійців перенести матч Ліги чемпіонів на нейтральне поле

"Матч повинен відбутися в Барселоні, як і було заплановано. Ми стежимо за ситуацією і перебуваємо у контакті з відповідними місцевими органами", – йдеться у заяві на офіційному сайті УЄФА.
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Нагадаємо, Наполі закликав перенести поєдинок Ліги чемпіонів на нейтральне поле через високу захворюваність на коронавірус у столиці Каталонії.
Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Барселона – Наполі запланований на 8 серпня, у першій зустрічі каталонці розписали нічию на виїзді (1:1).
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