toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ ДИНАМО ШАХТАР

Барселона – Наполі: Сетьєн зізнався, що фанатіє від Гаттузо

10:26 - Читать на русском
Барселона – Наполі: Сетьєн зізнався, що фанатіє від Гаттузо
Кіке Сетьєн / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн емоційно прокоментував прохід каталонців у 1/4 Ліги чемпіонів.

10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
 
Лоренцо Інсіньє 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
45+5’ Лоренцо Інсіньє

"Ми хотіли зробити перший крок, щоб чекати наступних матчів з тим же ентузіазмом, з яким чекали на цей. Команда зіграла добре, ми заслужили перемогу. Вона далась нам нелегко.

Курйозний шедевр Мессі та ще два суперечливих голи каталонців у відеоогляді матчу Барселона – Наполі – 3:1

Нам довелося захищатися з розумом. Ми зустрічалися з однією з найкращих команд Італії.

Я привітав Гаттузо з тим, наскільки неймовірну роботу він виконав, привітав з еволюцією, яку пережила команда. Він досяг неймовірного успіху. З кожним днем ​​вони стають сильнішими, і це його заслуга. Я його відданий фанат", – цитує іспанського фахівця Marca.

Нагадаємо, Барселона пройшла Наполі в 1/8 Ліги чемпіонів, перемігши команду Гаттузо з загальним рахунком 4:1. Далі підопічні Сетьєна зустрінуться з Баварією у чвертьфіналі.

Барселона перемогла Наполі: Сетьєн – другий Вальверде, Наполі не стрибнув вище голови, геній Мессі та суперечливий Чакир

blog_ava
Ліга чемпіонів 2019/20: визначились усі пари 1/4 фіналу
00:12
6801
Теги
Ліга чемпіонів Кіке Кіке Сетьєн Дженнаро Дженнаро Гаттузо Барселона - Наполі Барселона Барселона
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Пірло офіційно очолив Ювентус
    Італія — 8 серп9368 Пірло офіційно очолив Ювентус
2
дн
:
6
год
:
25
хв
ОПФК Черкащина
17:30
Миколаїв
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?