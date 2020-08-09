Барселона – Наполі: Сетьєн зізнався, що фанатіє від Гаттузо

"Ми хотіли зробити перший крок, щоб чекати наступних матчів з тим же ентузіазмом, з яким чекали на цей. Команда зіграла добре, ми заслужили перемогу. Вона далась нам нелегко.

Курйозний шедевр Мессі та ще два суперечливих голи каталонців у відеоогляді матчу Барселона – Наполі – 3:1

Нам довелося захищатися з розумом. Ми зустрічалися з однією з найкращих команд Італії.

Я привітав Гаттузо з тим, наскільки неймовірну роботу він виконав, привітав з еволюцією, яку пережила команда. Він досяг неймовірного успіху. З кожним днем ​​вони стають сильнішими, і це його заслуга. Я його відданий фанат", – цитує іспанського фахівця Marca.

Нагадаємо, Барселона пройшла Наполі в 1/8 Ліги чемпіонів, перемігши команду Гаттузо з загальним рахунком 4:1. Далі підопічні Сетьєна зустрінуться з Баварією у чвертьфіналі.

Барселона перемогла Наполі: Сетьєн – другий Вальверде, Наполі не стрибнув вище голови, геній Мессі та суперечливий Чакир