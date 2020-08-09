toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ ДИНАМО ШАХТАР

Барселона – Наполі: Мессі відмовився потиснути руку арбітру після матчу Ліги чемпіонів

20:28 - Читать на русском
Барселона – Наполі: Мессі відмовився потиснути руку арбітру після матчу Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі та Джюнейт Чакир / Фото UEFA

Форвард Барселони Ліонель Мессі мав претензії до головного судді поєдинку проти Наполі (3:1).

10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
 
Лоренцо Інсіньє 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
45+5’ Лоренцо Інсіньє

Після гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Наполі (3:1) Ліонель Мессі демостративно проігнорував руку рефері зустрічі Джюнейта Чакира.

"Давайте без дурниць!" – як Мессі налаштовував гравців Барселони у перерві матчу Ліги чемпіонів

Окрім того, що зірка каталонців відмовився потиснути руку турецькому арбітру, аргентинець також активно жестикулював до судді і пояснював причини свого невдоволення.

Нагадаємо, у чвертьфіналі ЛЧ на Барсу очікуватиме чинний чемпіон Німеччини – Баварія.

Барселона обіграла Наполі: Сетьєн – другий Вальверде, Гаттузо не стрибнув вище голови, геній Мессі та суперечливий Чакир

blog_ava
Двоє гравців Динамо захворіли на коронавірус
18:50
14860
Теги
Відеоновини Барселона - Наполі Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів футбольні курйози Джюнейт Джюнейт Чакир
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
19
год
:
47
хв
ОПФК Черкащина
17:30
Миколаїв
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?