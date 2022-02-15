"Я б із задоволенням повернувся до Барселони. Я хотів би допомогти цій організації. Тут задіяно багато змінних, і важко сказати, що станеться у майбутньому.

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Барса – мій дім, і мені ніде не може бути краще, ніж там. Сьогодні мені подобається багато думати про гру. Це те, що захоплює мене найбільше", – поділився Іньєста у коментарі журналісту Жерару Морено на ефірі Twitch.

Нагадаємо, Андрес захищав кольори Барси у 2002-2018 роках, зараз ветеран виступає за японський Віссел Кобе.

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