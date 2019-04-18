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Барселона – Манчестер Юнайтед: тер Штегену вдалося прочитати текст записки, яку Сульшер передав Рашфорду

16:55 857 Читать на русском
Барселона – Манчестер Юнайтед: тер Штегену вдалося прочитати текст записки, яку Сульшер передав Рашфорду
Марк-Андре тер Штеген / фото із соцмереж

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген під час матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (3:0) прочитав записку головного тренера команди-суперниці.

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью

Наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер передав папірець з підказками Маркусу Рашфорду. 21-річний англієць викинув її в штрафному майданчику Барселони під час зіткнення з Жераром Піке.

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Воротар каталонців Марк-Андре тер Штеген підібрав записку і почав її читати, після чого поклав папірець на місце.

У будь-якому випадку, голкіпер Барселони дізнався плани тренера Ман Юнайтед, який запланував зміну схеми гри своєї команди з 4-3-3 на 4-4-2.

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Нагадаємо, "синьо-гранатові" за сумою двох матчів обіграли Манчестер Юнайтед з загальним рахунком 4:0. У півфіналі Ліги чемпіонів каталонці зіграють з Ліверпулем.

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