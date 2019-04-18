Барселона – Манчестер Юнайтед: тер Штегену вдалося прочитати текст записки, яку Сульшер передав Рашфорду

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген під час матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (3:0) прочитав записку головного тренера команди-суперниці.

Наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер передав папірець з підказками Маркусу Рашфорду. 21-річний англієць викинув її в штрафному майданчику Барселони під час зіткнення з Жераром Піке.

Барселона – Манчестер Юнайтед – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Воротар каталонців Марк-Андре тер Штеген підібрав записку і почав її читати, після чого поклав папірець на місце.

У будь-якому випадку, голкіпер Барселони дізнався плани тренера Ман Юнайтед, який запланував зміну схеми гри своєї команди з 4-3-3 на 4-4-2.

Барселона – Манчестер Юнайтед: неготовність "дияволів" до півфіналу, велич Лео та Де Хеа як уособлення біди голкіпера

Нагадаємо, "синьо-гранатові" за сумою двох матчів обіграли Манчестер Юнайтед з загальним рахунком 4:0. У півфіналі Ліги чемпіонів каталонці зіграють з Ліверпулем.