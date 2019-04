Барселона – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ

Барселона приймає Манчестер Юнайтед в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на Футбол 24.

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона – Манчестер Юнайтед стартує о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція буде доступна на Футбол 24.

Перший поєдинок між командами завершився мінімальною виїзною перемогою Барселони. Єдиний гол у тій зустрічі у власні ворота забив Люк Шоу.

Барселона – Манчестер Юнайтед: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Роберто, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Артур – Мессі (к), Суарез, Коутінью

Запасні: Сілессен, Умтіті, Семеду, Відаль, Аленья, Дембеле, Малком

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Джонс, Смоллінг, Ліндельоф, Янг (к) – Мактомінай, Фред, Погба – Лінгард – Рашфорд, Марсьяль

Запасні: Ромеро, Далот, Мата, Матіч, Перрейра, Санчез, Лукаку

Time for the news you've all been waiting for!



Here's your #MUFC side for tonight's #UCL tie...