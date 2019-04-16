Барселона – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ

Барселона приймає Манчестер Юнайтед в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на Футбол 24.
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона – Манчестер Юнайтед стартує о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція буде доступна на Футбол 24.
Перший поєдинок між командами завершився мінімальною виїзною перемогою Барселони. Єдиний гол у тій зустрічі у власні ворота забив Люк Шоу.
Барселона – Манчестер Юнайтед: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Барселона: тер Штеген – Роберто, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Артур – Мессі (к), Суарез, Коутінью
Запасні: Сілессен, Умтіті, Семеду, Відаль, Аленья, Дембеле, Малком
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Джонс, Смоллінг, Ліндельоф, Янг (к) – Мактомінай, Фред, Погба – Лінгард – Рашфорд, Марсьяль
Запасні: Ромеро, Далот, Мата, Матіч, Перрейра, Санчез, Лукаку
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