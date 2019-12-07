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Барселона – Мальорка: онлайн-відеотрансляція матчу Ла Ліги

21:55 265 Читать на русском
Барселона – Мальорка: онлайн-відеотрансляція матчу Ла Ліги
Барселона – Мальорка: онлайн-відеотрансляція матчу Ла Ліги

Барселона в рамках 16-го туру чемпіонату Іспанії приймає Мальорку. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 16-го туру Ла Ліги Барселона – Мальорка розпочався о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводить "Футбол 24", відеотрансляція доступна у цій новині.

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Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Роберто, Піке, Лангле, Фірпо – Ракітіч, Бускетс, Де Йонг – Мессі, Суарес, Грізманн

Запасні: Нето, Тодібо, Ваге, Умтіті, Аленья, Перес, Відаль

Мальорка: Рейна – Састре, Вальжент, Раільйо, Гамес – Севілья, Баба, Фебас – Родрігес, Будімір, Кубо

Запасні: Фабрі, Кампос, Седлар, Сеньє, Ернандес, Чаваррія, Пратс

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