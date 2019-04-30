Барселона – Ліверпуль: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Барселона приймає Ліверпуль у першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Ліверпуль розпочнеться 1 травня о 22:00 за київським часом на стадіоні Камп Ноу. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

Ліга чемпіонів 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналами

Барселона – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Авторитетна контора William Hill вважає Барселону фаворитом зустрічі. На перемогу "блаугранас" пропонують поставити з коефіцієнтом 1,88, на нічию – 3,75, а звитяга Ліверпуля оцінюється у 4,00. Фахівці BWin схожої думки – перемога господарів оцінюється у 1,97, на нічию коефіцієнт становить 3,70 а на команду Юргена Клоппа – 4,10.

Відзначимо, що обидві команди здобули однакову кількість Кубків чемпіонів у своїй історії – по 5 трофеїв.

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Нагадаємо, матч-відповідь Ліверпуль – Барселона пройде на Енфілді вже за тиждень – 7 травня. Переможець цієї пари зіграє з сильнішим у протистоянні Тоттенхем – Аякс. Фінал Ліги чемпіонів 2018/19 пройде 1 червня у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.