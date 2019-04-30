Барселона – Ліверпуль: Фірміно встиг відновитися до матчу Ліги чемпіонів

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно зможе зіграти в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Фірміно пропустив матч Ліверпуля з Хаддерсфілдом (5:0) в минулої п'ятниці через травму, і спочатку його участь у поєдинку на Камп Ноу перебувала під питанням.

Барселона – Ліверпуль: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Бразилець хоче довести клубу, що готовий до виходу на поле в середу і вже сьогодні, 30 квітня, відновив тренування у загальній групі, повідомляє Goal.com.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів Барселона – Ліверпуль відбудеться завтра. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Ліга чемпіонів 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналами

В нинішньому сезоні Фірміно провів за Ліверпуль 46 матчів в усіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 8 гольових передач.