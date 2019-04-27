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Барселона – Ліверпуль: Фірміно може пропустити матч

10:41 137 Читать на русском
Барселона – Ліверпуль: Фірміно може пропустити матч
Роберто Фірміно / соцмережі

Форвард ЛІверпуля Роберто Фірміно може не зіграти в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

 

Ліверпуль ризикує зіграти проти Барселони в півфінальному матчі Ліги чемпіонів без свого основного форварда Роберто Фірміно, повідомляє Marca.

Відеоогляд матчу, у якому Ліверпуль знищив Хаддерсфілд – 5:0

Бразилець має проблеми із м'язами, через що пропустив матч 36 туру АПЛ проти Хаддерсфілда (5:0).

Поєдинок відбудеться 1 травня на Камп Ноу о 22:00 за київським часом.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Барселона - Ліверпуль Роберто Фірміно Роберто Фірміно Барселона Барселона
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