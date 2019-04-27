Барселона – Ліверпуль: Фірміно може пропустити матч

Форвард ЛІверпуля Роберто Фірміно може не зіграти в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Ліверпуль ризикує зіграти проти Барселони в півфінальному матчі Ліги чемпіонів без свого основного форварда Роберто Фірміно, повідомляє Marca.

Відеоогляд матчу, у якому Ліверпуль знищив Хаддерсфілд – 5:0

Бразилець має проблеми із м'язами, через що пропустив матч 36 туру АПЛ проти Хаддерсфілда (5:0).

Поєдинок відбудеться 1 травня на Камп Ноу о 22:00 за київським часом.