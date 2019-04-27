toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КАРПАТИ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - ЮВЕНТУС

Барселона – Леванте: пряма відеотрансляція матчу

21:11 206 Читать на русском
Барселона – Леванте: пряма відеотрансляція матчу
Барселона – Леванте: пряма відеотрансляція матчу

Барселона зустрічається з Леванте в рамках 35-го туру Прімери. Онлайн-трансляція гри – на сайті "Футбол 24".

 

Поєдинок 35-го туру чемпіонату Іспанії Барселона – Леванте розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію зустрічі ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

"Атомна мураха": Вальверде програє менше, ніж Кройф, Гвардіола та Луїс Енріке – вражаючі цифри

Теги
Іспанія Леванте Леванте Барселона - Леванте Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
28
хв
Валенсія
13:00
Ейбар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук