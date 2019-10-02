Барселона – Інтер: Вальверде втратив гравця перед матчем Ліги чемпіонів – у каталонців серйозні проблеми у захисті

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде зіткнувся з кадровими проблемами перед поєдинком проти Інтера.

Захисник Барселони Фірпо Хуніор напередодні матчу другого раунду групового етапу ЛЧ зазнав травми на тренуванні, повідомляє Marca.

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Лікарі діагностували у 23-річного гравця пошкодження підколінного сухожилля, через що Фірпо не зможе взяти участь у матчі проти Інтера.

Видання прогнозує, що за відсутності у заявці номінальних лівих захисників Ернесто Вальверде буде змушений "закрити" цю позицію Нелсоном Семеду, який зазвичай виступає на правому фланзі оборони.

Нагадаємо, поєдинок Барселона – Інтер відбудеться 2 жовтня, початок о 22:00.

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