Барселона – Інтер: УЄФА назвав найкращого гравця першого півфіналу Ліги чемпіонів
10:24 - Читать на русском
Захисник Інтера Дензел Дюмфріс здобув визнання за блискучу гру в матчі Ліги чемпіонів.
завершено
24’ Ламін Ямаль
38’ Ферран Торрес
65’ Ян Зоммер
1’ Маркус Тюрам
21’ Дензел Дюмфріс
63’ Дензел Дюмфріс
1’ Маркус Тюрам
21’ Дензел Дюмфріс
24’ Ламін Ямаль
38’ Ферран Торрес
63’ Дензел Дюмфріс
65’ Ян Зоммер
Барселона та Інтер видали результативну нічию у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів (3:3).
Барселона – Інтер – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Головним героєм поєдинку УЄФА назвав Дензела Дюмфріса. Правий оборонець Інтера оформив дубль і додав до цього результативну передачу. У нинішньому сезоні 29-річний нідерландець уже має 10 голів та 3 асисти в 40 матчах за клуб.
Доля путівки до фіналу вирішиться 6 травня у Мілані.
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