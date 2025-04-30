Барселона – Інтер: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
30 квітня 20:50 - Читать на русском
Барселона приймає Інтер в рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади та онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
24’ Ламін Ямаль
38’ Ферран Торрес
65’ Ян Зоммер
1’ Маркус Тюрам
21’ Дензел Дюмфріс
63’ Дензел Дюмфріс
1’ Маркус Тюрам
21’ Дензел Дюмфріс
24’ Ламін Ямаль
38’ Ферран Торрес
63’ Дензел Дюмфріс
65’ Ян Зоммер
Матч Барселона – Інтер у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.
Барселона – Інтер: анонс півфіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Барселона: Щенсни – Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін – де Йонг, Педрі – Ямаль, Ольмо, Рафінья – Торрес
Інтер: Зоммер – Бастоні, Ачербі, Біссек – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Лаутаро Мартінес, Тюрам
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