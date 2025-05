Тренери не здивували складами

Хансі Флік і Сімоне Індзагі у півфіналі ЛЧ не стали вигадувати велосипед, виставивши прогнозований старт. У Травмованого Лєвандовскі у Барселоні продовжив підміняти Торрес, а Гаві й надалі сидить на банці під Ольмо. Бальде залишається у лазареті – замість нього виступає Мартін, який проводить дебютний сезон на дорослому рівні.

Барселона – Інтер – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Це неабияк тривожило фанів "блаугранас", адже Мартіну треба було стримати Дюмфріса. Дензел у поточному сезоні провів 8 голів у всіх турнірах (хоча це латераль, а не форвард) – а ще нідерландець лідирує в Інтері за середньою кількістю кросів.

Міланці ж підійшли до зустрічі майже без втрат (винятком стала травма Павара), але у "нерадзуррі" були певні проблеми з формою лідерів. По ходу зустрічі вони дадуться взнаки.

"Нерадзуррі" шокують Монжуїк. Порвалось там, де тонко

У столиці Каталонії очікували на важке протистояння, але необхідність відігруватись вже після 30-ї секунди передбачити ніхто не міг. Провалився лівий фланг оборони – Дюмфріс виконав крос на ближню стійку, а Тюрам замкнув п'яткою! Точно в дальній кут. 0:1!

Маркус провів найшвидший гол в історії півфіналів Ліги чемпіонів. Конкретно ж у ворота "блаугранас" в рамках турніру швидше забивали тільки одного разу – причому кривдником теж була команда з головного міста Ломбардії. У сезоні 2011/12 на 25-й секунді Барса пропускала від Пато з Мілана.

За Інтер у ЛЧ швидше відзначався тільки Горан Станковіч у 2011 році, в матчі проти Шальке. Для підопічних Сімоне Індзагі важливішим же був той факт, що "змії" виграли усі дев'ять матчів у цьогорічній Лізі чемпіонів, якщо їм вдавалося відкрити рахунок. Але це був тільки початок вечірки.

На 21-й хвилині "нерадзуррі" подвоїли свою перевагу в рахунку. Дюмфріс додав до асисту ще й власний гол! Забити вдалося після подачі з кутового, яку замкнув Ачербі – замість удару вийшла хороша скидка, яку Дензел завершив "боковими ножицями". 0:2!

️ This angle of Dumfries overhead goal for Inter ?



Mario Cortes on IG pic.twitter.com/Y7qdXmtwHC — CaughtOffside (@caughtoffside) April 30, 2025

Здавалося, що Барселона приречена, адже Інтер має найкращу оборону в нинішній Лізі чемпіонів. Міланці поступались у рахунку всього 10 хвилин і 54 секунди, тобто 1% від загального ігрового часу в турнірі.

Барселона перетворила матч у класику ЛЧ. Ямаль увімкнув режим Бога, Рафінья побив рекорди Мессі та Мбаппе

Ямаль яскраво виділявся на тлі всіх інших гравців, причому задовго до гола Дюмфріса. Ламін легко обігрував захисників на дриблінгу, вирізав небезпечні подачі "шведою" (Ферран і Рафінья дивом не замкнули), входив у штрафний і міг заробити пенальті. Ачербі доволі жорстко штовхався, але епізод проігнорували.

Все це неабияк нагадувало раннього Мессі. На 24-й же хвилині Ламіна стали порівнювати з Лео абсолютно всі. Юнак втримав м'яч під тиском Тюрама, обіграв Мхітаряна, увійшов до штрафного й пробив з-під Бастоні – точно в дальній кут! 1:2!

Таке треба бачити, а не читати. Вражений Бастоні після матчу заявив, що Ямаль є найкращим футболістом світу. Сімоне Індзагі додав, що такі гравці народжуються раз на 50 років.

Lamine Yamal's goal against Inter from this angle is simply incredible.



(️: spark_479/TikTok)pic.twitter.com/v92PHg5mrW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 30, 2025

Таким чином, Ямаль перевершив рекорд Мбаппе, ставши наймолодшим автором гола в історії півфіналів ЛЧ. У цей вечір йому виповнилось лишень 17 років + 291 день. А ще він перевершив Мессі, якому так і не вдалося забити Інтеру.

До речі, 17-річний Ямаль провів 100-й матч за Барселону. Це втричі більше, ніж у 17 років мали Кріштіану Роналду та Лео Мессі разом узяті. В активі каталонського вундеркінда вже 22 голи й 33 асисти.

Cristiano Ronaldo at 17 years old: 19 appearances, 5 goals, 4 assists.



Lionel Messi at 17 years old: 9 appearances, 1 goal, 0 assists.



Lamine Yamal at 17 years old: 100 appearances, 22 goals, 33 assists. pic.twitter.com/1NOaeZTdZ7 — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 30, 2025

На цьому вінгер не зупинився. Вже на 26-й же хвилині Ямаль міг оформити дубль, ефектно перегравши Дімарко в штрафному та прибравши зі шляху Ачербі. Після цього він потужно зарядив з гострого кута – Зоммер врятував Інтер!

На 34-й Ямаль знову влетів на край штрафного, пошивши у дурні Дімарко та Мхітаряна. Тепер Ламін завершував кросом вздовж воротарського на Рафінью, але Зоммер випередив бразильця.

Ще за дві хвилини Ямаль віддав проникний пас Феррану, однак іспанця накрили. Тоді Ламін підхопив відскок і скинув м'яч під удар Ольмо з лінії штрафного. Зоммер врятував Інтер!

Зрештою, цей тиск вилився у заслужений гол на 38-й хвилині. Педрі виконав магічну діагональ за спину Біссеку в штрафний, а Рафінья скинув м'яч на 11 метрів під удар Торресу. За Ферраном не встежив Ачербі. 2:2!

The comeback goal was scored by Ferran Torres, assisted by Raphinha, after Pedri's magical pass

Barcelona 2-2 Inter Milan #BarçaInter #UCL https://t.co/9iirFtGlBH pic.twitter.com/1g3znn13Ux — Eslam (@EslamRollins) April 30, 2025

Цікаво, що одразу два іспанських гравці Барселони (Торрес і Ямаль) забили у півфіналі ЛЧ вперше з 2012 року. Тоді Іньєста й Бускетс забивали Челсі.

Рафінья ж став першим футболістом в історії Барселони, якому вдалося оформити 20 результативних дій у одному розіграші ЛЧ (12 голів, 8 асистів). Бразилець побив рекорд Мессі із сезону 2011/12 – тоді Ліонель забив 14 голів і віддав 5 асистів. Він також близький до того, щоб побити вічний рекорд ЛЧ, встановлений Кріштіану Роналду в сезоні 2013/14 (21 результативна дія).

Класичність битви на Монжуїку підтверджувалась ще одним фактом. За останні 25 років жоден півфінал ЛЧ не міг похизуватись чотирма голами, проведеними ще до перерви. Востаннє це трапилось у сезоні 1999/00, коли Валенсія приймала Барселону.

Другий тайм – продовження вечірки. Дюмфріс увійшов до історії, але Рафінья та Ямаль були неспинні

Втім, каталонцям довелося заплатити важку ціну за такий камбек – через травму довелося замінити Кунде. Пізніше стало відомо, що Жюль ушкодив підколінне сухожилля й з великою ймовірністю пропустить матч-відповідь.

У роздягальні Хансі Флік ще й зняв Мартіна, випустивши в центр оборони Араухо. На лівий фланг захисту змістився Іньїго Мартінес. У Інтера ж гру не зміг продовжити Лаутаро, замість якого виставили Таремі – Сімоне Індзагі повідомив, що Мартінесу буде важко відновитись до матчу-відповіді.

По перерві деякий час було нудно. Барса тиснула, й комбінувала, а Інтер зрідка відповідав контрвипадами. До гострих моментів це не призводило. Найперспективнішим епізодом став потенційний вихід Тюрама віч-на-віч, але Щенсни його випередив – а лайнсмен помітив офсайд.

Тим більш несподіваним став гол "нерадзуррі". У Барси знову порвалась зона, де діяв Дюмфріс. Дензелу дали увірватись до штрафного й виконати простріл, який Араухо підрізав у напрямку своїх воріт – сфера дивом вилетіла на кутовий, який і став фатальним.

Чалханоглу подав, Щенсни застигнув у напівпозиції, а Дюмфріс протиснув захисника й замкнув ударом головою. 2:3!

- Dumfries gets a goal from the corner! pic.twitter.com/IG4DdEWFDz — VAR Hub (@VARHub) April 30, 2025

Гол виявився історичним. Жоден футболіст Інтера ще ніколи не робив дубль у півфіналах Ліги чемпіонів. До того ж Дензел став першим захисником, якому вдалося забити два голи Барселоні в одному матчі ЛЧ. Здавалося, що "змії" вже точно не втратять перевагу.

От тільки вже через хвилину рахунок знову зрівнявся. Тепер спрацював розіграш кутового Барселони. Ольмо покотив у район лінії півкола, Ямаль пропустив на Рафінью, а той потужно вистрілив метрів з 22-х – точно в поперечину! Від неї м'яч відскочив у спину Зоммеру й залетів у сітку. 3:3!

Взяття воріт записали саме на швейцарця. Ян теж залишив слід у історії, ставши першим голкіпером Інтера, якому вдалося забити автогол у Лізі чемпіонів.

Досвід першого тайму змушував очікувати на нову навалу Барселони, однак Інтер несподівано почав рвати "блаугранас". Вже на 71-й хвилині Тюрам тікав ледь не віч-на-віч зі Щенсни – Маркус пробив з лівого краю карного майданчика, однак в останню мить удар накрив Кубарсі.

На 75-й же Мхітарян забив гол, замкнувши крос Дюмфріса на лівому куті воротарського, але рахунок не змінився через офсайд.

- Inter goal, but it goes to VAR.



It's ruled offside. pic.twitter.com/AvnEDv3tMT — VAR Hub (@VARHub) April 30, 2025

Виявилось, що офсайд був сантиметровим. У положення поза грою потрапив носок ноги Генріха...

Ще за хвилину Дюмфріс обігрався у стіночку на фланзі, влетів на край штрафного й міг пробивати, але замість цього виконав невдалий пас. Лишень тепер "блаугранас" прокинулись – зокрема, забігали Рафінья та Ямаль. Ближче до 80-х хвилин на Монжуїку спостерігали фінти Зідана у виконанні Ламіна та розміни контратаками.

- Incredible footwork from Lamine Yamal. 17. YEARS. OLD. pic.twitter.com/MNM0ERK7JL — VAR Hub (@VARHub) April 30, 2025

Останні моменти у зустрічі все ж провели господарі. Так, на 87-й хвилині Ямаль увійшов у периметр і підрізав сферу за комірець голкіперу, але "нерадзуррі" врятувала поперечина.

У компенсований же час Рафінья вгатив метрів з 26-ти – Зоммеру довелося виконати блискучий сейв.

- ANOTHER LONG RANGE ATTEMPT FROM RAPHINA pic.twitter.com/kbQaFnKA8C — VAR Hub (@VARHub) April 30, 2025

Зрештою, поєдинок завершився нічиєю з рахунком 3:3. Це лишень третій подібний півфінал у історії ЛЧ / КЄЧ. Такий же рахунок було встановлено у 1979 році, в матчі Ноттінгема проти Кельна – і у 1999-му, коли київське Динамо розписало 3:3 з Баварією.

Тепер все вирішиться на Джузеппе Меацца. Барса виграла 7 із 14 матчів плей-офф єврокубків, зігравши внічию в першому матчі вдома. Інтер же виграв 15 з 21 матчів плей-офф єврокубків, зігравши внічию в першому матчі на виїзді.

