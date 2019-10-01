Барселона – Інтер: Лукаку пропустить матч Ліги чемпіонів

У матчі 2-го туру групового етапу проти іспанської Барселони міланському Інтеру не допоможе зірковий літній новачок Ромелу Лукаку.

Бельгійський гренадер не зіграє проти "блаугранас" у середу. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.

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У Лукаку м'язові проблеми. Форвард відчуває дискомфорт упродовж 10 днів, тому керманич "нерадзуррі" Антоніо Конте вирішив надати відпочинок нападнику. Через ушкодження Лукаку навіть не полетів із міланцями до Іспанії.

Натомість у центральному матчі 7-го туру Серії А проти туринського Ювентуса очікується вихід бельгійця у старті.

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