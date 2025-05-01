Динамо Київ потрапило в контекст яскравої нічиєї у півфіналі Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером (3:3).

Після захопливого поєдинку Барселона – Інтер (3:3) у півфіналі Ліги чемпіонів, на перший план виступило рідкісне досягнення, яке пов'язане з київським Динамо.

Барселона – Інтер – 3:3 – відео голів та огляд матчу

В 1999 році саме команда з України влаштувала неймовірну нічию з Баварією (3:3), що стало частиною історії Ліги чемпіонів, повідомляє OptaJean.

Вражаючий матч між каталонцями та італійцями повторив цей унікальний момент. Барселона та Інтер також завершили гру з однаковим результатом, і це стало лише третім випадком у півфіналах Ліги чемпіонів, коли обидві команди забивають не менш як три голи в такому важливому етапі турніру.

3 - Both teams with 3+ goals scored in a UCL semi-final game:



Dynamo Kyiv-Bayern in 1999 (3-3)

Manchester City-Real Madrid in 2022 (4-3)

Barcelona-Inter (3-3) tonight



Show. #FCBINT pic.twitter.com/dPCmoFACXa — OptaJean (@OptaJean) April 30, 2025

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