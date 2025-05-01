Барселона – Інтер: Динамо згадали після матчу ЛЧ – команди відтворили рідкісне досягнення київського клубу
Динамо Київ потрапило в контекст яскравої нічиєї у півфіналі Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером (3:3).
Після захопливого поєдинку Барселона – Інтер (3:3) у півфіналі Ліги чемпіонів, на перший план виступило рідкісне досягнення, яке пов'язане з київським Динамо.
Барселона – Інтер – 3:3 – відео голів та огляд матчу
В 1999 році саме команда з України влаштувала неймовірну нічию з Баварією (3:3), що стало частиною історії Ліги чемпіонів, повідомляє OptaJean.
Вражаючий матч між каталонцями та італійцями повторив цей унікальний момент. Барселона та Інтер також завершили гру з однаковим результатом, і це стало лише третім випадком у півфіналах Ліги чемпіонів, коли обидві команди забивають не менш як три голи в такому важливому етапі турніру.
Барса та Інтер шокували нічиєю: реінкарнація динамівського півфіналу, Ямаль – новий Мессі, Дюмфріс знищив оборону Фліка