Матчі проти Інтера в останні 15 років давалося каталонцям непросто. У 2023-му вони розписали 3:3 на Камп Ноу та вилетіли до Ліги Європи, а у 2010-му "нерадзуррі" вибили "блаугранас" з півфіналу ЛЧ. Тоді ще й довелося добиратись до Мілана на автобусі, адже Європу накрив попіл з вулкана Эйяфьядлайокюдль.

ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Неймовірно, але і цьогорічна зустріч могла завершитись автобусним турне – тільки вже для Інтера, адже у Іспанії трапився частковий блекаут. У ЗМІ навіть пліткували про можливість перенесення поєдинку. На щастя, все минулося – Мілан прилетів до Барселони чартером, а матч стартує точно за початковим розкладом.

Хоча підійти до першого півфіналу зовсім без проблем команда Хансі Фліка не змогла. Каталонських вболівальників дуже сильно тривожить фізична готовність футболістів – всього чотири дні тому трапилось Ель Класіко, яке далося Барсі дуже важко. "Блаугранас" довелося відігруватись і переводити гру в овертайм, де неозброєним оком стала проявлятись втома. Шалена втома.

Втім, навіть за таких умов Барса змогла провести переможний гол.

This angle of Koundé s GOAL. Magical ️ pic.twitter.com/2JnuAp1lVr

Що найбільш важливо, Інтер перед півфіналом теж насторожував своїх тіфозі – підопічні Сімоне Індзагі після 13-матчевої безпрограшної ходи зазнали трьох "сухих" поразок поспіль (від Болоньї, Роми та Мілана). Причому вони мали стратегічне значення. 3-очковий відрив від Наполі на вершині Серії А перетворився у 3-очкове відставання, а із Кубка команда вилетіла.

Думки експертів щодо причин провалу "змій" розділились. Дехто вважає, що Інтер просто зробив ставку на перемогу в Лізі чемпіонів, але спад форми "нерадзуррі" став простежуватись ще раніше – як мінімум у матчі-відповіді проти Баварії (2:2). Як максимум – від самого початку року, причому найбільше проблем виникало саме в протистояннях з топами.

Але ж і Барселона не виглядає ідеальною. Так, підопічні Хансі Фліка мають високу результативність – за кількістю перемог із 3+ забитими голами "кулес" лідирують у Європі – от тільки в обороні ситуація протилежна. Лишень в останніх п'яти поєдинках каталонці пропустили по три м'ячі від Борусії та Сельти + два від Реала. А ще був катастрофічний перфоманс з Леганесом, де лише дивом не сталося двох-трьох пропущених.

А у Сімоне Індзагі є кому атакувати. Той же Лаутаро Мартінес побив клубний рекорд за результативністю в одному розіграші ЛЧ. Вісім голів у всіх турнірах провів правий фулбек Дюмфріс, а Барелла є лідером ЛЧ за середньою кількістю передач з просуванням (54)

.

Особливістю "нерадзуррі" є активні вінгбеки, які можуть створили величезні проблеми для Барселони. Той же Дюмфріс не тільки здатний забивати сам – він ще й найкращий у команді за середньою кількістю кросів (3,4 за 90 хвилин). Дімарко ж видає 4,7 кросів, а ще організовує не менше двох топ-моментів за гру. Між тим, у "блаугранас" на лівому фланзі оборони діє юний і вразливий Мартін.

Праворуч у захисті Барси працює Кунде, який проводить надзвичайно потужний сезон. Жюля можна назвати тіньовою суперзброєю Хансі Фліка – зокрема, саме француз прочитав невдалу передачу Модріча на 110-й хвилині, зробивши прискорення, перехопивши м'яч і забивши переможний гол у Ель Класіко. Він здатний стримати Дімарко, але тиск Федеріко ризикує вимкнути Кунде з атаки.

Ну або ж на цьому фланзі станеться постійний розмін, що не дуже добре для оборони Барси. Поєдинки проти Борусії та Реала яскраво довели, чому каталонцям не можна зводити гру до зустрічних курсів. Навіть Дортмунд порвав підопічних Хансі Фліка в такому режимі, причому поразка "джмелів" 0:4 на Монжуїку не повинна вводити в оману. Там теж було багато паніки біля воріт Щенсни.

"Блаугранас" свідомо наражаються на ривки за спину, працюючи з екстремально високою лінією оборони. Вона має свої мінуси та плюси. З одного боку, суперники адаптувались до цієї системи – вони використовують проти неї діагоналі й флангові ривки за спину з глибини. Частенько це виливається у виходи віч-на-віч і пропущені голи.

Втім, Барселона спіймала суперника в офсайд аж 267 разів за сезон – це на 132 більше, ніж у другої команди в списку серед усіх представників топ-5 ліг. Завдяки такій моделі гри каталонці мають один із найефективніших та найінтенсивніших пресингів Європи (кращі цифри тільки у Баварії, частково – в Арсенала).

Як наслідок, команда постійно перезавантажує свої атаки ще на чужій половині поля. А забивають "кулес" більше, ніж пропускають. І так практично завжди.

WE NEVER GIVE UP. pic.twitter.com/wnZclZe4tK

Барселона працює по бразильській системі: "Ви заб'єте скільки зможете, а ми – скільки захочемо". До речі, найкращим бомбардиром цьогорічної ЛЧ є бразилець Рафінья, а за результативними діями без урахування пенальті він є найкращим у Європі, переважаючи самого Салаха.

Але чи вдасться забити Інтеру? Ось тут виникають питання. Все ж, у лазареті залишається Лєвандовскі, який забив аж 40 голів у поточному сезоні – він є найкращим бомбардиром Європи.

Robert Lewandowski scores a big Champions League goal.



He's been doing this for a ???? time pic.twitter.com/VhkWeIh3dw