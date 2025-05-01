Перший півфінал між Барселоною та Інтером завершився яскравою нічиєю (3:3). Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Гол Маркуса Тюрама на 30-й секунді матчу став найшвидшим у півфіналах за всю історію Ліги чемпіонів/Кубка чемпіонів. Але це не все, чим зміг здивувати Інтер каталонців. Латераль Дюмфріс оформив у цій зустрічі дубль і тим самим став першим гравцем Інтера в клубній історії, якому підкорилося це досягнення на стадії 1/2 фіналу турніру.

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Барса в цій зустрічі теж забивала. Ламін Ямаль перевершив досягнення Кіліана Мбаппе – він став наймолодшим автором гола на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Форвард Барселони забив у віці 17 років і 291 дня.

Також у цій зустрічі відзначився Ферран Торрес, а воротар Інтера Зоммер – автоголом.