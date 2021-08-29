Барселона – Хетафе – 2:1 – відео голів та огляд матчу
У рамках 3-го туру іспанської Ла Ліги Барселона вдома переграла Хетафе, До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.
Каталонці повели в рахунку вже в дебюті. На 2-й хвилині Жорді Альба прострілив із лівого флангу вздовж воріт, Брейтвейт пропустив, а Серхі Роберто розстріляв кіпера з кількох метрів.
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Хетафе відповів фактично за 15 хвилин. На 19-й Сандро Рамірес обігрався з партнером у півколі штрафного майданчика й класно поклав у кут воріт Барси.
Вирвати перемогу "блаугранас" зуміли ще до перерви. На 30-й Мемфіс Депай оформив гол у фірмовому стилі – отримав пас на лівому куті карної зони, накрутив оборонця і гарматно пробив у ближній кут.
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