Барселона – Гранада: Сетьєн поділився емоціями від дебюту на чолі каталонців

Новоспечений наставник Барселони Кіке Сетьєн залишився задоволеним діями підопічних у поєдинку 20-го туру Прімери проти Гранади (1:0).

"Думаю, це був прекрасний матч. Можливо, нам не вистачало впевненості в першому таймі.

Розкішна комбінація підопічних Сетьєна у відеоогляді матчу Барселона – Гранада – 1:0

Гранада добре захищалася, крім того, погода була неприємною: дув вітер, поле було сухим, це гальмувало м'яч. Я радий, що ми дозволили нанести по своїх воротах один удар в першому таймі і один – у другому, коли м'яч потрапив у штангу. Ми зіграли добре, і я сподіваюся, що поступово ми додамо у русі і станемо краще грати біля воріт суперника.

Мессі зробив те, що робить все життя. Така реальність. Завдяки відмінному пасу він перевернув хід матчу", – цитує Сетьєна Marca.

Після 20-ти турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реал за додатковими показниками. Гранада розташувалась на 10-й сходинці.

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