"На початку матчу, коли ми були ще свіжі, у нас було більше можливостей. Ми усвідомлено так розпочали, нарощували наступ, намагалися здивувати. Звичайно, у суперника виступають класні захисники, які через деякий час підготувалися до цього та відштовхнули нас назад.

Голи Мессі, Фаті та Харатіна у відеоогляді матчу Барселона – Ференцварош – 5:1

До того ж з Барселоною все одно грати в футбол дуже складно, адже вони чудово володіють м'ячем в атаці та сповнені несподіваних рішень. Поки у нас були сили, ми добре звужували територію, і був період, коли ми грали в футбол особливо добре. Але в міру того, як ми втомилися, ставало все важче не відставати.

Я був особливо задоволений першими 20-ма хвилинами, а після голу був короткий період нашої переваги. У цих матчах можна розвиватися, здобувати досвід, тим більше що Барселона – це дуже високий рівень. Щодо останніх 10 хвилин мені дуже шкода, можна було б уникнути такої різниці в рахунку. Окрім цього не було особливих проблем", – цитує Сергія Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Зауважимо, угорський клуб програв Барселоні (1:5). У наступному турі Ференцварош зіграє з Динамо, а Барселона – з Ювентусом.

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