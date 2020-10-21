"Загалом, я задоволений грою Барселони, набраними очками і п'ятьма голами. Молодим гравцям нашого клубу, яким потрібні ігрові хвилини в турнірах такого рівня, також потрібно підтримувати форму. Трінкау створив багато проблем обороні суперника, Дембеле добре увійшов у гру, створюючи моменти біля чужих воріт і забивши один м'яч. Це саме те, що я хочу як тренер, – дати більше практики гравцям.

Барселона встановила черговий рекорд – одразу двоє неповнолітніх забили за "блаугранас" у Лізі чемпіонів

Відсутність Грізманна? Те, що він не грав, не означає, що його не буде з Реалом. Подивимося, що буде в суботу. Це лише ще один матч. Моя робота в Барселоні полягає у тому, щоб вибирати найкращих гравців в певний момент.

Червона картка Піке? Як тренер, я завжди хочу, щоб у моєму розпорядженні були всі гравці. Червона це занадто жорстоке покарання. Пенальті і вилучення – це занадто. Але варто відзначити нашу хорошу гру у меншості", – цитує Кумана видання Marca.

Нагадаємо, Барселона розгромила команду Реброва з рахунком 5:1 і впевнено очолює турнірну таблицю групи G. Ювентус з такою ж кількістю балів йде другим. Динамо та Ференцварош поки без очок.

Барселона разгромила Ференцварош: урок для Динамо, Зубков – другий після Мессі, класний Харатін і проблемні "кулес"