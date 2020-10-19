"Ймовірно, Мессі може грати краще, але він усім задоволений, радий бути капітаном команди, він додає. Але у мене немає сумнівів в його рівні, в наступних матчах він покаже себе. Грізманн добре розуміє ситуацію. Він наполегливо працює, і єдине, що він може зробити, щоб змінити становище – продовжувати в тому ж дусі.

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Дембеле останнім часом добре працює. У першому таймі матчу з Хетафе він дійсно часто втрачав м'яч, але такий стиль його гри – грати вузько і ризикувати. Тому я сказав йому грати ширше, і в другому таймі він був кращим", – наводить слова Кумана Diario Sport.

Зазначимо, що Барселона зустрінеться з Ференцварошем вже завтра, 20 жовтня, початок о 22:00.

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