Барселона – Еспаньйол: пряма трансляція матчу

Англія — 16:22 1133
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Манчестер Сіті з Зінченком легко переграв Фулхем і повернувся на вершину АПЛ
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Фулбеки Клоппа, Сілви Гвардіоли та вбивча зв'язка Сульшера – топ-10 найкращих дуетів АПЛАнглія — 15:00 370
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Фулхем – Манчестер Сіті: Зінченко знову вийшов у старті "містян" – пряма трансляція матчуАнглія — 14:20 1833
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Екс-партнер Маліновського відзначився фантастичним голом та елегантною панєнкою в матчі MLS – дебют дняСвіт — 12:13 473