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Барселона – Еспаньйол: пряма трансляція матчу

16:15 120 Читать на русском
Барселона – Еспаньйол: пряма трансляція матчу
Барселона – Еспаньйол: пряма відеотрансляція матчу 30 березня 2019

У матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії Барселона зіграє у дербі проти Еспаньйола. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

 

Матч 29-го туру Ла Ліги Барселона – Еспаньйол розпочнеться о 17:15 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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До слова, "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Барселона – Еспаньйол.

Теги
Іспанія Відеоновини Барселона - Еспаньйол Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол
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