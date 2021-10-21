Барселона – Динамо: УЄФА назвав найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів
09:20 - Читать на русском
Індивідуальна нагорода не дісталась підопічним Мірчі Луческу.
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Захисник Барселони Жорді Альба став найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів проти Динамо (1:0) за версією УЄФА, повідомляє офіційний сайт організації.
Барселона – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд матчу
32-річний іспанець асистував Жерару Піке, який забив єдиний гол у матчі.
Нагадаємо, перемога над Динамо принесла Барселоні перші три очки. Як наслідок, каталонці посідають у турнірній таблиці групи Е третю сходинку, кияни з одним пунктом – останні.
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