"У минулій грі УПЛ Луческу замінив Супрягу, тому що форвард недопрацьовує в захисті. В таких іграх чемпіонату України нападнику треба дати повну свободу. Ти граєш з посередньою командою, дай йому можливість щось робити самому, обігрувати. А Луческу його покарав.

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Супряга вийшов на гру з Барселоною, і було видно, що він завжди сідав, він не прагнув в атаку. Ось це для нападника неприємна помилка. Зрозуміло, що команда повинна показувати цілісну гру, але при цьому треба давати нападнику повноту дій. Нехай він влазить, намагається обіграти, втрачає м'яч – нічого страшного. А в цій грі такого не було.



Гармаш в нападі? Навіть не хочу говорити про це. Це гравець середини поля, який звик вирубувати, обрізати, відкриватися. Це не нападник. У матчі з Барселоною його випустили, щоб контролювати середину поля. Динамо поки не може забити в матчах Ліги чемпіонів, і це починає напружувати Луческу. У домашній грі нам втрачати вже нічого, ось тут і побачимо", – сказав Саленко в коментарі Sport.ua.

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