Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважатиме дивом, якщо підопічні Луческу не пропустять від Барси.

"Чи здатна команда Луческу дати відсіч Барселоні? Навряд чи. У динамівців зараз ослаблений склад, дуже багато молодих хлопців задіяно. Їм буде дуже важко.

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Луческу побудує гру своєї команди від оборони. Кияни будуть тільки те й робити, що відбиватися. Я думаю, що Барселона сьогодні заб'є не один м'яч", – зазначив Сабо в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, двобій третього групового етапу Ліги чемпіонів Барселона – Динамо відбудеться 4 листопада, початок о 22:00.

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