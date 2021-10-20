"Такі перемоги допомагають, тому що вони заряджають впевненістю перед Ель Класіко. Добре, що ми вперше в цьому сезоні виграли три домашні матчі поспіль. Тепер у нас є шанс випередити Реал.

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Потім вирушимо до Києва, і якщо виграємо там, то будемо грати тут з Бенфікою за вихід з групи", – цитує Піке офіційний сайт УЄФА.

Після трьох турів групового етапу Барселона набрала лише три очки і поки розташовується нижче за Бенфіку та Баварію. Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 2 листопада.

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