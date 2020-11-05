"Гра була складною і ми втратили контроль. Другий тайм не був для нас спокійним і найкраще те, що ми взяли три очки. Були моменти, коли наш пресинг був не зовсім хорошим. Барселона не була повністю скоординованою. Хоча суперник має втрати, на рівні Ліги чемпіонів усі суперники якісні.

Барселона – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У Лізі чемпіонів ми маємо хорошу динаміку, але в Ла Лізі ми маємо досягнути цього ж. Я переконаний, що ми це зробимо, бо відчуття найкращі. З’явилися нові, молоді гравці, які вносять динаміку в колектив. Мій забитий гол? Він заспокоїв нас, але лише на короткий час.

Це нормально, що Барселону не вважають кандидатами на перемогу в Лізі чемпіонів після останніх кількох років. Ми можемо лише продовжувати працювати. Є хороша команда, талановита. З досвіду я знаю, що із зусиллями в підсумку приходять результати. Ми віримо, що можемо робити великі справи", – наводить слова Піке Marca.

Нагадаємо, Барселона здобула мінімальну перемогу над Динамо (2:1), а вирішальний гол в активі Піке. Слід відзначити, що кияни не могли розраховувати на двох воротарів та ще на чотирьох гравців стартового складу.

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