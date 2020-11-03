"Зараз я не можу відповісти на питання про нашу тактику. Побачите завтра. У нас мало гравців. Чекати результати тестів на коронавірус було непросто. Чекати п'ять годин, щоб дізнатися, буде гра чи ні. Але все добре, всі здорові, завтра гратимемо. Це найголовніше.

Як минув наш день? Ми сподівалися, що негативні результати на коронавірус, які були в Києві, повторяться. Проблеми будуть завтра протягом гри. Для мене як тренера було б краще зіграти цей матч пізніше, але потрібно грати. У нас всього 12 гравців. Тут вже нічого не зміниш.

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Чи знайомий я з цією Барселоною? Куману складно. Йому потрібно було зробити багато змін після Лісабона. Природно, що Барса змінюється. Гравці дуже талановиті, але їм потрібен час. Нелегко відпрацьовувати традиційні командні механізми. На даний момент все залежить від дій Мессі у всіх ситуаціях і матчах. Потрібно грати по всьому полю, але все ж каталонці показують, що грають у великий футбол на європейському рівні. У Лізі чемпіонів виступати легше, ніж в чемпіонаті Іспанії. Реал, Валенсія, Севілья – складні суперники.

Чи може ця Барселона виграти Лігу чемпіонів? Чесно кажучи, ні. Зараз Барселона робить величезну роботу, працює з молоддю. Потрібен час. Баварія, ПСЖ, Ман Сіті на даний момент мають більш високий рівень. Але кожен матч грається по-своєму. Навесні це буде вже інша команда. Футболістам потрібно мінімум півроку, щоб зігратися. Гравці, які мені подобаються – Дембеле, Фаті. Всі футболісти Барси високого рівня з хорошими технічними якостями. Їм потрібно ризикувати, використовувати інстинкт, креатив. У Мессі це є. Потрібно за ним стежити.

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Мессі робить дивовижні речі. Він не думає про себе, а думає про команду. Бореться на кожній ділянці поля, робить передачі. Він робить набагато більше, ніж раніше. Хоче допомогти молодим гравцям, яким потрібні результати. Без них вони залишаються тільки талантами. На даний момент Мессі приносить себе в жертву, роблячи великі речі для колективу", – наводить слова Луческу Динамоманія.

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