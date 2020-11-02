Вже традиційно напередодні матчі з українськими командами в іспанській пресі не обійшлося без курйозів.

Схоже, провідне іспанське видання Marca не вчиться на власних помилках. Минуло менше місяця, як газета зганьбилася, анонсуючи матч Ліги націй проти України. Тоді репортери газети наробили купу помилок у прізвищах гравців нашої збірної.

Барселона – Динамо: матч Ліги чемпіонів опинився під загрозою зриву

Вже в середу, 4 листопада, Барселона прийматиме Динамо в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Marca "відзначила" цю подію черговим фейлом. Однак цього разу в іспанців проблеми з фактажем.

В редакції вважають, що Динамо очолює Андрій Шевченко. Згадка про це фігурує у двох місцях однієї новини. "Удар по команді Шевченка", – такий підзаголовок обрав автор. Вже в самому тексті новини він ще раз нагадує, що "команда Шевченка постраждала від COVID-19 і прибуде в Барселону ослабленим складом".

Заради справедливості зауважимо, що ця помилка фігурує лише в англомовній версії новини, тоді як в іспанській версії журналісти змогли уникнути фейлу. Однак особа Мірчі Луческу не згадана ні там, ні там.

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