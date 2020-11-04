Стало відомо, в яких комплектах екіпірування іспанська та українська команди вийдуть на поєдинок 3-го туру групи G найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Вранці 4 жовтня на легендарному Камп Ноу пройшла передматчева нарада, під час якої було офіційно затверджено, у яких комплектах форми зіграють Барселона та Динамо.

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Як інформує офіційний сайт "біло-синіх", кияни вийдуть на поле в білій формі, а голкіпер гратиме у салатовому комплекті. Барселона проводитиме поєдинок у синьому-гранатовому екіпіруванні, а воротар – у помаранчевому.

Зауважимо, Динамо зустрінеться з "блаугранас" вже сьогодні, 4 листопада. Початок матчу о 22:00.

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