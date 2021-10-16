Як відомо, сьогодні, 16 жовтня, Динамо на виїзді зустрінеться зі Львовом в рамках 11-го туру Ліги чемпіонів. Після повернення до Києва і невеликого відпочинку, через день, 18 жовтня, о 16:30 динамівська делегація візьме курс на Барселону, повідомляє Meta Ratings.

Барселона – Динамо: у каталонців ще одна величезна втрата на матч Ліги чемпіонів

У столиці Каталонії "біло-сині" зупиняться у готелі Eurostars Grand Marina Hotel. У вівторок у першій половині дня динамівців чекає невелика прогулянка по Барселоні, а після обіду команда вирушить на Камп Ноу, де Мірча Луческу спочатку проведе передматчеву прес-конференцію (18:30), а згодом команда випробує газом легендарного стадіону.

Додамо, що після матчу з Барселоною (20 жовтня) кияни повернуться у готель і вже наступного дня візьмуть курс на столицю України.

Нагадаємо, після двох турів Ліги чемпіонів в групі Е в активі київського Динамо одне очко і третя сходинка турнірної таблиці, у Барселони – нуль очок і останнє місце у квартеті.

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